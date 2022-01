Ex-companheiro esfaqueia mulher em Quarto Centenário

Uma mulher foi gravemente ferida no início da manhã de segunda-feira (24), quando estava deitada no quarto de sua residência, na Avenida Bartolomeu Bueno, em Quarto Centenário. A agressão foi cometida pelo ex-companheiro que desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima.

Mesmo com dificuldade de falar, por causa do ferimento, ela contou aos policiais, enquanto era medicada no Pronto Atendimento da Santa Casa de Goioerê, que terminou um relacionamento há cerca de três meses e que seu ex-companheiro pulou o muro da casa, por volta das 5h30min e foi até o quarto onde ela estava.

O homem teria perguntado se ela tinha saído à noite e a mulher respondeu que não. Em seguida ele teria pegado uma faca de cozinha e desferido um golpe no pescoço da mulher, que reagiu, impedindo que a lâmina da faca atravessasse o seu pescoço.

Um filho adolescente da mulher interveio, empurrando o homem, e impedindo que a agressão continuasse. O homem saiu correndo, levando consigo a faca.

A equipe da Polícia Militar de Goioerê passou a realizar diligências em Quarto Centenário e na casa do agressor foi informada pela mãe dele que o homem tinha chegado transtornado em casa, com uma faca na mão, dizendo que iria se matar. A mãe disse que conseguiu pegar a faca do filho, que em seguida saiu da residência. Ele não foi mais localizado.

Fonte: Repórter Carlos Dutra – Tribuna da Região