Guaíra teve sensação térmica de 51ºC nesta segunda-feira (24); É o maior do histórico dos últimos 20 anos

O Paraná teve mais um dia quente, em diversas cidades do estado os termômetros se aproximaram dos 40°C durante a tarde. A temperatura mais alta, de acordo com o Simepar aconteceu na estação de Guaíra, no oeste do Paraná, com o registro de 41,3°C. Mas de acordo com o meteorologista, a sensação térmica chegou a 51 °C no município que faz fronteira com o Paraguai, às margens do Rio Paraná.

O registro desta segunda-feira (24) é o maior do histórico, desde o início de operação da estação do Simepar em agosto de 1997 em Guaíra. Outra cidade que teve a maior temperatura dos últimos 20 anos foi Pato Branco, no sudoeste, que registrou nesta tarde 37°C.

Nesta terça-feira as temperaturas continuam elevadas no Paraná.

Confira as temperaturas máximas registradas nesta segunda-feira (24) em algumas cidades paranaenses:

Campina da Lagoa 37,2

Campo Mourão 35,9

Cascavel 34,8

Curitiba 32,2

Goioerê 37,3

Guaíra 41,3

Londrina 36,1

Maringá 37,5

Paranavaí 38,8

Toledo 36,6

Ubiratã 36,6

Umuarama 38,9

Simepar