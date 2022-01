Homem é preso após ameaçar pessoas com arma de fogo em Campina da Lagoa

A Policia Militar recebeu informações dando conta que um indivíduo de alta periculosidade, já conhecido no meio policial, estaria trafegando no Distrito de Sales de Oliveira com uma motocicleta CG 125, de cor preta, e estaria armado com uma espingarda ameaçando pessoas daquela localidade. Ainda conforme as informações, esta motocicleta seria de um jovem que havia sido encontrado morto dias atrás em um matagal nas imediações do distrito.



Os policiais foram verificar a denúncia e se depararam com um grupo de pessoas em frente à casa do suspeito. Um dos indivíduos estava com uma espingarda nas mãos e jogou o objeto ao perceber a presença da equipe policial, porém foi abordado pelos policiais e confessou que a arma era sua. A arma, uma espingarda puxa-fieira, foi apreendida.

Com o suspeito os policiais também localizaram uma porção de maconha. Sobre a moto, o rapaz informou que teria comprado de um homem em um bar e teria dado em troca um revólver calibre 38, porém disse que já não estava mais com a motocicleta. Segundo o jovem, ele negociou o veículo em troca de um celular e R$ 500,00.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado, juntamente com a arma, até a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

11º BPM – Ubiratã Online