PRF realiza grande apreensão de cigarros na região

A Policia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada de hoje (25) dois carregamentos de cigarros contrabandeados no município de Quarto Centenário. A primeira apreensão ocorreu após a equipe dar ordem de parada a dois veiculos, um VW Golf e uma Volvo XC60.

Os condutores desobedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade. Os veículos foram abordados em seguida. A XC60 estava completamente carregada com cigarros contrabandeados, sobrando somente o espaço para o motorista. O veiculo Golf deslocava a frente com o objetivo de informar a presença de fiscalização policial. Duas pessoas foram presas.

Enquanto recolhiam os veículos apreendidos, a equipe da PRF avistou um caminhão baú deslocando em atitude suspeita e também abordou o veículo.

O condutor afirmou estar transportando frango, porém apresentou um nervosismo fora do normal. Questionado mais uma vez sobre a carga o motorista confessou que transportava cigarros contrabandeados. Ele também foi detido.

No total, as duas apreensões somaram aproximadamente 270 mil maços de cigarros, gerando um prejuízo de mais de 1 milhão e 300 mil reais aos contrabandistas. As ocorrências foram encaminhadas à Polícia Judiciária de Cascavel.

Com informações: Assessoria de Comunicação/PRF