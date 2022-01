Homem é preso em Juranda por posse de arma de fogo

O Conselho Tutelar do município de Juranda encaminhou ao Destacamento de Polícia Militar uma mulher e um menino, menor de idade, após segundo a mulher relatar que ambos foram agredidos pelo marido dela, fato que a mesma confirmou ao comandante da DPM, Sargento Willian e o Sd keller que estava no plantão.

Segundo a vítima, o seu marido tentou cortar ela com um facão, e ao se defender das agressões dele, ela acabou cortando a sua mão direita, momento em que ela saiu correndo com seu filho para pedir ajuda.

Após as informações repassadas aos policiais, eles se deslocaram até o local informado em uma propriedade rural onde encontraram um senhor na residência e ao abordar o mesmo se identificou como proprietário do sitio e que o rapaz que mora lá não estaria no local.

Foi revistado a residência com o intuito de encontrar o agressor, mas não foi encontrado, e ao verificar debaixo do colchão foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco munições intactas perguntado ao mesmo falou que tinha encontrado dias atrás esse revólver em sua propriedade.

Por não ter documento esse armamento sendo uma arma ilegal foi dado voz de prisão ao mesmo e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis