Carro que se transforma em avião é aprovado após passar por testes na Europa

O “AirCar”, projetado pela empresa Klein Vision, foi aprovado na Eslováquia e recebeu o Certificado de Aeronavegabilidade. O modelo se trata de um carro que se transforma em um avião, e passou por testes que seguem os padrões da Agência Europeia de Segurança da Aviação (EASE).

Equipado com um motor da BMW e movido à gasolina comum, o veículo completou 70 horas de voo e passou por mais de 200 decolagens e aterrissagens. Ele demora apenas dois minutos e 15 segundos para passar de terrestre para aéreo.

A “surpreendente estabilidade estática” do AirCar (Ar + Carro em inglês), como caracterizou a desenvolvedora do projeto, foi comprovada após as manobras exigidas pelas testagens. O carro pode levar até duas pessoas que que somem até 200kg.

