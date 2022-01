Policia Militar age rápido e prende ladrão de supermercado e comparsa em Nova Cantu

A equipe da Polícia Militar de Nova Cantu, foi acionada pelo proprietário de um supermercado, informando que o local havia sido foi alvo de furto durante a madrugada, sendo subtraído dinheiro que estava em um armário e ao checar as câmeras de segurança foi possível perceber que um elemento teria invadido o local, danificando uma parte do forro do depósito, com uma camiseta em seu rosto. Após o furto o mesmo pulou uma janela de aproximadamente 4 metros, que dá acesso a rua.

Diante do fato a equipe coletou mais informações, tentando identificar o possível suspeito que ao pular do local, provavelmente tenha fraturado o pé, imagens de câmeras mostram o elemento descendo a avenida mancando e pulando de um pé só.

Diante das informações coletadas esta equipe iniciou diligências e recebeu uma denuncia anônima de que uma pessoa trajando as mesmas vestes do autor do furto havia entrado em uma residência, próximo ao ginásio de esportes de Nova Cantu.

Ao chegar na residência o elemento empreendeu fuga, para o interior da residência desobedecendo as ordens de abordagem, mas foi apanhado em um dos quartos da casa tentando se esconder com um cobertor, a equipe o identificou como o acusado de ser o autor do furto, devido seu pé enfaixado e as características confirmadas por fotos e vídeos, ele recebeu voz de prisão imediatamente.

Ao ser questionado sobre o furto ocorrido durante a noite o mesmo confessou o ato, mas negou estar em posse do dinheiro, ao ser perguntado do paradeiro do dinheiro o mesmo informou que estava em posse do proprietário da residência, e que o mesmo levou para um sítio para esconder. O acusado cooperou com a equipe, levando até o sítio onde estava o dinheiro, no local foi localizado o proprietário da residência, ao ser questionado sobre os fatos o mesmo informou que o acusado chegou em sua casa pela madrugada rastejando, com o pé machucado em posse de uma quantia que não souberam informar e pediu que o mesmo levasse até o sítio e escondesse, assim sendo feito. Foi então solicitada a entrega do dinheiro. O homem levou a equipe a uma mata fechada onde estava o dinheiro enterrado no pé de uma árvore.

Diante dos fatos ele também recebeu voz de prisão, por ter escondido o dinheiro.

Ambos foram encaminhados ao Departamento da Polícia Militar de Nova Cantu, para a confecção do BOU e levantamento do valor recuperado que totalizou, R$3.204,00, em seguida ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal, para a realização do laudo de lesões com o apoio da equipe de Campina da Lagoa, em seguida foram entregues à Polícia Civil de Campina da Lagoa para as devidas providências.

Com informações: Novo Cantu