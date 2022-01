Caminhonete S-10 é roubada na madrugada de sexta – feira em Ubiratã

Uma caminhonete S-10 foi roubada na madrugada desta sexta-feira (28) em Ubiratã.

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, o veículo de cor prata, placas AAZ 8111 pertence a um empresário e estaria na residência de seu filho no Jardim Tropical, próximo a BR 369, quando foi levado.

A policia realizou diligências no intuito de recuperar o veículo, porém até o momento não há informações do paradeiro do mesmo. Qualquer informação poderá ser repassada para a Polícia Militar através do telefone190.