Corpo de mulher morta a marteladas no PR é encontrado após marido confessar o crime, diz polícia

O corpo de uma mulher morta a marteladas foi encontrado na manhã desta sexta-feira (28), após marido da vítima confessar o crime, de acordo com a Polícia Civil de Ampére, no sudoeste do Paraná. Ele e o genro foram presos suspeitos do crime.

O corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na zona rural do município em uma área verde próxima a uma plantação de soja.

Contradições

Em 16 de janeiro, o marido da vítima procurou a delegacia e informou que a mulher estava desaparecida.

Na quinta-feira (27), ele foi a delegacia para prestar esclarecimentos e, segundo a polícia, após algumas contradições, confessou que, na data informada como desaparecimento, o casal teria tido uma discussão, e o homem atingiu a cabeça da mulher com golpes de martelo.

O crime, segundo a polícia, foi no dia 8 de janeiro de 2022 e com apoio do genro, casado com a filha do homem, eles ocultaram o corpo da vítima.

O genro foi preso em flagrante na quinta-feira (27) por ocultação de cadáver.

O marido da vítima também foi preso em flagrante, conforme a polícia, poderá responder por feminicidio, ocultação de cadáver e fraude processual.

Ele também poderá responder por incêndio, porque segundo a delegada que investiga o caso, Tais Melo, ele colocou fogo na casa do casal no dia 16 de janeiro, com a finalidade de destruir provas do processo.

O genro poderá responder por ocultação de cadáver e fraude processual por destruir a arma usada no crime, um martelo, segundo a polícia.

RPC