Inusitado…veja o vídeo: Cachorro desengata carro e quase provoca acidente no Centro de Assis Chateaubriand

Um fato inusitado aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na Avenida Tupãssi no Centro de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná. O acontecido foi registrado por uma câmera de segurança e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver o carro saindo do local estacionado na marcha ré e o cachorro no banco do passageiro, apoiado no painel do veículo, aparentemente tentando sair.

“Se não fosse filmado vocês não iam acreditar. Um cachorro aqui em Assis Chateaubriand desengatou o carro e quase provocou um acidente, estamos procurando o dono mas ainda não achamos, o carro estava estacionado, o cachorro desengatou em frente a praça central e o carro foi para em cima do meio-fio.”, disse um homem que acompanhou o fato.

Outros veículos que seguem pela avenida, tentam desviar, um motoqueiro quase é atingido e o carro descontrolado só para depois de subir em uma calçada.

Apesar do susto e da cena que chamou a atenção, ninguém ficou ferido.