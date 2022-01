Mulher morre atropelada, motorista foge sem prestar socorro e se apresenta depois na delegacia em Campo Mourão

Uma mulher, identificada por Divanisete Alves Pimpão, 50 anos, morreu atropelada por um veículo GM/Astra na manhã desta sexta-feira (28), em Campo Mourão. O acidente ocorreu na Rua Engenheiro Mercer, próximo ao cemitério do Prever, região do jardim Cidade Nova.

Após o atropelamento, o condutor do automóvel não parou para prestar socorro.

Equipes do Samu e do Siate foram acionadas e permaneceram por cerca de 40 minutos tentando reanimar a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, Divanisete era funcionária do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Urupês, onde era conhecida por “Zete”.

A Polícia Militar faz diligências para tentar localizar o motorista que atropelou a mulher.

No inicio da tarde o homem de 40 anos se apresentou na delegacia e o carro que o mesmo conduzia também foi apreendido pela Polícia Civil, em sua residência. Devido a forte colisão contra a vítima, o veículo teve o para-brisas quebrado e a parte frontal amassada.

Fonte e fotos: Tá Sabendo – João Silvestrin