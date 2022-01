Homem mata o próprio irmão com facada no peito após desentendimento em Sarandi

Marcos Aparecido Dias, de 38 anos, morreu após ser atingido por um golpe de faca no peito, na madrugada deste sábado (29), na Rua Camapuã, no bairro Jardim Esplanada, em Sarandi. O suspeito de ter cometido o crime é irmão da própria vítima.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os envolvidos estavam consumindo bebida alcoólica em casa, quando por motivos desconhecidos, ocorreu uma discussão entre os dois irmãos. Nesse momento, o suspeito desferiu dois golpes de faca na vítima, um na região do tórax e outro no braço. Após o crime, ele fugiu levando a faca utilizada no crime.

A equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionada e constatou o óbito.

A Polícia Civil compareceu no local e requisitou exame pericial. O corpo de Marcos foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.

Plantão Maringá