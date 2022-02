Filho tenta matar mãe internada em hospital a tesouradas em Apucarana, diz polícia

Um homem tentou matar a própria mãe com golpes de tesoura, em Apucarana, no norte do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). A mulher estava internada em hospital no momento em que foi agredida. O caso aconteceu no domingo (30).

De acordo com a PM, enfermeiros e profissionais da saúde conseguiram conter o suspeito e o amarraram.

A vítima foi socorrida em estado grave e levada para o centro cirúrgico, já que estava com várias perfurações na região do tórax e do pescoço.

O homem foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde confessou o crime. Segundo a polícia, o filho não soube dizer o motivo de ter agredido a própria mãe.

A tesoura usada nas agressões foi apreendida.

Fonte: G1