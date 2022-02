H. Vieira – Terraplenagem Ubiratã: Saiba o que levar em conta na hora de contratar serviços de terraplenagem

Os serviços de terraplenagem incluem todas as atividades necessárias para preparar o terreno para a implantação de um empreendimento. Realizado em praticamente todas as obras, da construção de casas a rodovias, a terraplenagem pode exigir a retirada do excesso de terra (cortes) ou a adição em locais especificados pelo projeto (aterro).

O procedimento compreende quatro etapas principais: escavação, carregamento, espalhamento e transporte do excedente de terra.

A base de todo o trabalho é o perfil do terreno obtido a partir do levantamento planialtimétrico e dos projetos legal/executivo, que determinarão as características que o terreno deverá ter para viabilizar a obra.

Podemos concluir que todos esses processos são realizados com equipamentos especiais e o uso de nossas máquinas garantem a qualidade na execução dos serviços, além da agilidade. Portanto, é necessário que o processo seja feito por profissionais qualificados e competentes, a fim de se evitar problemas futuros, até porque a terraplenagem mal executada pode causar situações graves, como: deslizamento de terras, erosão e uma série de problemas.

