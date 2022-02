Homem de 63 anos fica ferido após carreta tombar na BR 369

Um homem de 63 anos ficou ferido após uma carreta tombar na BR 369 na tarde deste domingo (30) entre Ouro Verde do Piquiri e Nova Aurora.

De acordo com informações da PRF, o caminhão transportava bobinas de papel, uma das cintas que prende a carga arrebentou, no momento em que o motorista fez uma curva, o peso da carga fez com que o caminhão tombasse.

Equipe de Corpo de Bombeiros foi até o local e encaminhou a vítima para um hospital em Ubiratã com ferimentos moderados.