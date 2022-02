Homem nega fornecer bebida alcoólica e é morto a golpes de faca em Moreira Sales

Um homem de 27 anos foi morto a facadas na noite de domingo (30), por volta das 22h15min, em Moreira Sales. A equipe da Polícia Militar foi acionada na Rua Irene Marques onde constatou o crime.

Segundo informações, o autor do homicídio teria chegado na casa da vítima, pedindo bebida alcoólica. A vítima não teria gostado o que motivou uma briga entre os dois, quando o autor tirou uma faca de sua cintura e desferiu vários golpes contra a vítima. O óbito foi atestado por uma equipe do hospital municipal.

A equipe da PM realizou buscas nas proximidades onde foi encontrada a faca usada no crime, porém não obteve êxito em encontrar o autor do homicídio. Diante dos fatos todos foram tomadas as providências cabíveis.