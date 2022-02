LIGA Energia Solar: Deixe o Sol pagar sua conta de energia

Chegou a hora de você PARAR de se preocupar com as contas de luz altas e usar o seu ar-condicionado sem medo…

Deixe o SOL pagar sua conta de energia elétrica! Com a Energia Solar Fotovoltaica você REDUZ em até 95% a sua conta de energia elétrica e aproveita o verão do jeito que você sempre quis!

Com a crise hídrica, o custo da energia elétrica tem subido nos últimos meses, com o acionamento da bandeira vermelha no patamar 2 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para reduzir a despesa com a conta de luz, muitos consumidores têm investido na instalação de painéis fotovoltaicos, que podem gerar uma economia de 95% no fim do mês.

Segundo levantamento do Portal Solar, holding de energia solar no país, o interesse em projetos fotovoltaicos em telhados e pequenos terrenos cresceu 117% de janeiro a maio deste ano.

Faça um orçamento gratuito, e verifique quanto você pode economizar em sua conta de luz.

LIGA Energia Solar – Avenida Ipê Branco, nº 108 em Ubiratã

WhatsApp: (44) 9 9979 1840

Email: ligaenergiasolar@gmail.com