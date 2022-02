Bebê de dois meses morre vítima da Covid-19 em Sarandi

Um bebê,de dois meses morreu vítima da Covid-19, em Sarandi. A morte da criança foi confirmada em boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, nesta segunda-feira (31).

A menina teve sintomas respiratórios e estava internada na Unidade de Terapia (UTI) neonatal. Mesmo com os esforços das equipes de saúde, a criança não resistiu e morreu.

Outras duas vítimas também são registradas no boletim: uma mulher, de 44 anos, que tinha comorbidade e faleceu no dia 26 deste mês; e um homem, de 56 anos, que também tinha comorbidade e morreu no dia 25.

O boletim que acompanha a evolução da covid-19 em Sarandi também mostra que a cidade registrou 377 novos casos nesta segunda-feira. O município soma 16.628 casos positivos de coronavírus desde o início da pandemia. Desses, 15.076 estão recuperados, 1.196 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados, segundo o documento. Até agora, foram registrados 345 óbitos por complicações da doença.

