#FEG Futuro do DeFi começa com a eliminação de ‘puxadas de tapete’ e esquemas de ‘pump e dump’

Puxadas de tapete, esquemas de pump e dump, e outros golpes evitam a adoção do DeFi, a menos que uma exchange descentralizada possa desencorajar esse comportamento.

Não é novidade que as finanças descentralizadas (DeFi) estão crescendo e têm um ecossistema em rápida expansão. Como o número de produtos financeiros baseados em blockchain se estende para replicar as capacidades das instituições tradicionais, a única coisa que impede a tecnologia é a adoção mainstream. Parte da razão para a discrepância no uso e na adoção é que só agora as pessoas estão começando a entender o espaço das criptomoedas. Conclusivamente, a adoção em massa não é uma questão de se, tanto quanto de quando.

Muitas plataformas e exchanges continuaram aparecendo neste espaço, embora algum trabalho ainda precise ser feito. Para cada projeto com uma boa missão, vem uma série de golpes que procuram tirar o dinheiro de investidores honestos. Quando as notícias sobre essas puxadas de tapete e outros golpes de projeto chamam a atenção da mídia, muitos são rápidos em simpatizar com os investidores que acabaram de ver seu dinheiro drenado. Mesmo com a devida diligência, pode ser difícil para um investidor entender esses golpes com antecedência ou para um investidor novato investir, para começar.

O Feed Every Gorilla (FEG), uma plataforma voltada para a comunidade, está surgindo para atender a essas preocupações. Dentro do ecossistema FEG está a exchange FEG (FEGex), uma exchange descentralizada (DEX) em execução na blockchain Ethereum (ETH) e Binance Smart Chain (BSC), para resolver os problemas devastadores em torno de tapetes puxados e outros golpes de projeto. Ao usar uma nova tecnologia chamada “SmartDeFi”, a FEG visa fornecer a todos uma oportunidade justa de alcançar a liberdade financeira com a obtenção de uma renda passiva.

O diretor de marketing da FEG, Chris, compartilha “com o suspeito Satoshi Nakamoto – FEGrox – liderando o DeFi e uma mentalidade de vanguarda, a FEG avançará ainda mais no espaço de criptomoedas lançando produtos cada vez mais inovadores ao lado do SmartDeFi, mantendo um forte senso de comunidade e amor por todos os projetos no espaço das criptomoedas.”

Noções básicas de back-end

A FEG foi criada em janeiro de 2021, em meio a alguns dos maiores golpes e adoção institucional de moedas digitais. Portanto, um dos maiores desafios enfrentados na criação da plataforma foi incutir confiança no espaço das moedas digitais e garantir aos usuários que o token FEG pudesse, de fato, “alimentar todos os gorilas”. Nesse contexto, os gorilas são todos os humanos, incluindo você e eu.

Desde então, a equipe tem dedicado seus esforços para unir o DeFi ao SmartDeFi, o que eliminaria as puxadas de tapetes e os esquemas de pump e dump. O SmartDeFi torna isso possível, pois seu sistema de negociação não é hospedado por terceiros, é independente e não requer nenhuma funcionalidade externa para operar.

Uma vez que todos os tokens mantêm sua própria liquidez, a puxada de tapete é impossível de ocorrer, de acordo com a equipe, já que qualquer token listado no SmartDeFi supostamente teria valor garantido com capacidade de resgate de ativos. Desde então, o token ROX se tornou o primeiro token a utilizar a infraestrutura SmartDefi, oferecendo aos investidores a oportunidade de comprar e vender o token diretamente como uma “casa modelo”.

Além disso, segurança, acessibilidade e oportunidade de recompensa são repassados ​​aos líderes de projeto, que também têm a oportunidade de experimentar o DeFi em sua forma mais verdadeira, listando seus próprios tokens na FEGex.

Líderes e investidores podem ter confiança devido ao desenvolvedor líder da equipe, FEGrox. FEGrox é um especialista confiável em tecnologia de blockchain com mais de dez anos de experiência em seu currículo. Seus trabalhos estão ajudando diretamente a evoluir a infraestrutura DeFi, trazendo-a para a frente da maneira melhor e mais segura possível, ao mesmo tempo ajudando a expandir o token FEG.

Crescendo dia a dia

Com o potencial crescente na mesa, a popularidade do Token FEG continuou a crescer proporcionalmente, conforme evidenciado em seu aumento de 1.900% entre março e junho de 2021.

Além de fazer parte de uma comunidade em crescimento, manter tokens oferece aos usuários vários outros benefícios. O token FEG é um token hiper-deflacionário com um suprimento circulante máximo de 100 quadrilhões nas blockchains Ethereum e Binance Smart Chain. Um imposto de transação de 2% é distribuído aos detentores do token em relação ao seu percentual de propriedade, uma relação que é inversamente proporcional, constituindo um modelo de oferta e demanda gratificante para aqueles que desejam mantê-lo no longo prazo.

Fonte: https://cointelegraph.com.br/