PCPR realiza operação contra organização criminosa que atuava na Casa de Custódia de Maringá

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (1°) para cumprir 12 ordens judiciais contra um grupo criminoso envolvido com corrupção ativa e passiva, em que presos corrompiam agentes de carceragem, na Casa de Custódia de Maringá, na região Noroeste do Estado. A operação conta com o apoio da Polícia Penal.

Dentre as ordens judiciais, são oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. A ação está sendo realizada em Maringá, Sarandi e Campo Mourão. Mais de 40 policias civis participam da operação.

O esquema de corrupção envolvia presos, auxiliares de cadeia e terceiros. Os pedidos, como drogas e celulares, eram feitos pelos familiares dos presos e o dinheiro depositado na conta de um dos integrantes da organização criminosa. Posteriormente, os agentes de cadeia entregavam os itens solicitados e recebiam o dinheiro.

Os suspeitos também deverão responder por associação ao tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

INVESTIGAÇÕES

As investigações foram iniciadas em março de 2021 após informações fornecidas pelo Departamento Estadual de Polícia Penal (Deppen). Elas têm o objetivo de apurar e por fim às irregularidades no sistema penal.

Durante as diligências, a PCPR apreendeu um celular na casa de um dos investigados, isso possibilitou que a equipe chegasse a novos suspeitos e novas pistas.

As investigações também levaram à descoberta de que o chefe da organização criminosa, preso na Casa de Custódia de Maringá, comprou um terreno com dinheiro derivado do crime, e colocou no nome de terceiro para ocultar a propriedade do imóvel.

