Vereador é preso suspeito de agredir três mulheres, incluindo uma idosa em Arapongas

Um vereador de Arapongas, no norte do Paraná, foi preso suspeito de ter agredido três mulheres, incluindo uma idosa, segundo a Polícia Civil. Paulo Cesar de Araújo, mais conhecido como Pastor do Mercado (DEM), foi detido na segunda-feira (31).

De acordo com a polícia, uma das mulheres agredidas está internada no hospital. As datas das agressões não foram informadas.

A idosa que foi agredida sofreu várias lesões no braço e precisou passar por cirurgia. A Polícia Civil disse ainda que uma das mulheres teve o nariz quebrado.

A polícia investiga a motivação das agressões e o relacionamento do parlamentar com as vítimas.

O presidente da Câmara de Arapongas disse que está apurando o caso e irá avaliar junto ao Departamento Jurídico se o caso irá influenciar no mandato do vereador.