Caminhonete furtada em Campo Mourão é recuperada na BR 369

Uma caminhonete S10 que havia sido furtada em Campo Mourão foi recuperada na BR369, proximidades do pedágio de Mamborê.

As informações repassadas ao Portal Ubiratã Online dão conta de que a Polícia Militar estava em deslocamento para patrulhamento no pedágio quando avistou o veículo estacionado no gramado próximo ao acostamento.

A caminhonete estava com os vidros abertos e não tinha ninguém próximo a ela. Diante da situação foi realizada a consulta e constado que o veículo havia sido furtado durante a madrugada de ontem em Campo Mourão. Os policiais fizeram a remoção até o pátio da delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM