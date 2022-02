Descaminho: Celulares, câmeras e computadores são apreendidos em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento na tarde desta terça-feira (01), quando avistaram um veículo Fiat Palio com placas do Rio Grande do Sul estacionado na saída da rodoviária.

Os policiais decidiram abordar o condutor do veículo e uma mulher que estavam no veículo. O homem disse que estava apenas esperando para embarcar para São Paulo.

Os PMs observaram algumas bolsas suspeitas no interior do veículo e dentro delas produtos de origem estrangeira. A mulher disse que os produtos pertenciam a uma outra mulher que estava na rodoviária, ela foi abordada e todos foram encaminhados juntamente com os produtos para a delegacia.

Foram apreendidos:

97 CELULARES REDMI 9I;

17 CELULARES REDMI NOTE 10;

30 CELULARES REDMI 9T;

5 CÂMERAS SONY A7III;

25 HD DE COMPUTADOR

150 MEMÓRIAS SSD.

Posteriormente os produtos foram encaminhados para a receita Federal e as partes liberadas

Fonte; Ubiratã Online com informações do 11º BPM



