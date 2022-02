Incêndio destrói depósito de recicláveis em Juranda

Um incêndio de grandes proporções foi registrado por volta das 02:00 hrs da madrugada desta quarta-feira (02), em um depósito de recicláveis na cidade de Juranda.

Segundo informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, apesar de todo os esforços das equips da PM, Prefeitura e Defesa Civil, o local ficou completamente destruído pelo fogo.

Somente por volta das 3:15 hrs o fogo foi completamente apagado. A preocupação também era com residências próximas que poderiam ser atingidas. O Responsável pelo local informou que faz a coleta do material e posteriormente repassa à uma pessoa de Ubiratã.

O homem acredita que o incêndio possa ser criminoso, haja vista que não havia no local nenhum material que pudesse iniciar o fogo.

Vizinhos disseram que o fogo começou por volta das 02:00 hrs, quando acordaram com o barulho e perceberam que parte dos materiais já estavam em chamas. A casa deles só não foi incendiada porque a garagem é de alvenaria e a cobertura é metálica. Eles acreditam que se a cobertura fosse de madeira os danos seriam grandes.



Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM