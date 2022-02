Veículo roubado é recuperado pela Polícia Militar de Juranda

A Polícia Militar de Juranda recuperou uma camionete Strada de cor branca, roubada em Missal, antes da vítima ter prestado queixa.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, a equipe estava em patrulhamento na área rural, quando receberam uma ligação informando que havia uma camionete Strada abandonada em uma mata. Os policiais se deslocaram até o local, onde encontraram a camionete com as portas abertas demonstrando que tinha sido abandonada e com chaves. Um pneu estava estourado e a camionete estava batida na parte de traz.

Os policiais encontraram os documentos da locadora que estavam no porta luvas. Em contato com a locadora em Missal, receberam informações de que o veículo tinha sido roubado e não tinha feito boletim de ocorrência ainda.

De acordo com os policiais, o local aonde foi encontrado a camionete é um local aonde os bandidos levam veículos roubados. A camionete foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Ubiratã.