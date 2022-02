Jovem de 25 anos de Campina da Lagoa é morto com tiro durante assalto na BR 369

Lucas Correia da Silva de 25 anos morreu ao ser baleado com um disparo de arma de fogo, durante um assalto na BR 369 na madrugada desta sexta-feira (04).

O crime aconteceu por volta de 4h45, no quilômetro 519 da rodovia, perímetro urbano de Cascavel . Lucas era ocupante de um Volkswagen Gol e viajava, com a namorada e o sogro, de Campina da Lagoa com destino ao Paraguai, onde fariam compras quando foram surpreendidas pelos marginais a bordo de um Toyota Corolla.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta que os criminosos atiraram diversas vezes e ainda bateram contra o Gol em que as vítimas estavam, forçando a parada. Na sequência, eles se aproximaram do veículo, dispararam novamente e deram voz de assalto, fugindo com cerca de R$ 8 mil em dinheiro. Pelo menos um disparo atingiu a região do tórax do jovem que estava no banco do passageiro, ele acabou não resistindo e entrou em óbito no local.

O sogro do jovem, condutor do carro, e a namorada dele, que estava no assento traseiro, não ficaram feridos.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da Polícia Militar estiveram no local e colheram informações do crime, que deve ser investigado pela Polícia Civil.

O corpo foi recolhido pelo IML.

