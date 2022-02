Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo em Ubiratã

Policiais Militares da Rocam realizavam patrulhamento pela área central de Ubiratã quando suspeitaram de uma VW Saveiro conduzida por um homem.

Ao ser abordado e revistado, nada de ilícito foi localizado com ele. Porém, dentro do carro havia uma espingarda calibre 32, cinco cartuchos intactos do mesmo calibre e seis cartuchos de calibre 36 deflagrados. O homem disse que a arma não tinha registro.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O veículo foi liberado e

notificado por estar com pendências administrativas.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online