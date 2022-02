Raphael Veiga e Dudu brilham e Palmeiras está na final do Mundial de Clubes da FIFA

Deu Brasil na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA disputado nos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras derrotou o Al Ahly por 2 a 0 e segue vivo o sonho do título. Os gols do verdão foram anotados por Raphael Veiga, no primeiro tempo, e Dudu na etapa final. O time paulista entrou em campo disposto a apagar a péssima campanha do Mundial de 2021 e mais concentrado foi superior ao rival durante os 90 minutos da partida.

O jogo até que começou bem equilibrado e com os dois times tocando bem a bola, até com certa intensidade. As marcações agressivas dificultavam as armações de jogadas dois dois lados. No entanto, aos poucos, o Palmeiras foi dominando a partida. Prendeu o Al Ahly no campo de defesa, ficou com a bola e encontrou espaços para chegar perigosamente. Ainda assim não foi fácil.

Do outro lado, o Al Ahly apostava em lançamentos longos e em contra-ataques – com destaque para duas arrancadas impressionantes de Dieng, rompendo a marcação brasileira de intermediária a intermediária. Aos 31 minutos, o Palmeiras quase abriu o placar. Dudu encontrou Marcos Rocha às costas da zaga. O lateral chegou à área e conseguiu o passe, mas a zaga egípcia tirou. No rebote, Zé Rafael teve chute travado. Aos 38, Danilo deu bom passe para Dudu, que fez a bola chegar até Raphael Veiga. O meia recebeu, se posicionou de frente para o goleiro adversário e bateu colocado: 1 a 0, gol do Palmeiras.

No segundo tempo a dinâmica da partida foi um pouco diferente. Com o Palmeiras em vantagem os egípcios precisaram sair mais em busca do gol e ofereceu campo para o time paulista jogar do jeito que sabe. E o segundo gol não demorou nada para sair. Gol de Dudu! Rony recebeu de Piquerez no meio-campo e tocou para Veiga na direita. O camisa 23 devolveu a assistência para Dudu com um toquinho, que arrancou em direção à grande área. O camisa 7 do Verdão ganhou na velocidade e bateu forte no canto superior do goleiro.

O Al Ahly foi para o desespero e até conseguiu marcar. Sherif balançou as redes aproveitando uma falha de Weverton em um chute de Mohamed de fora da área. O goleiro não conseguiu segurar, mas Sherif estava adiantado e o gol foi corretamente anulado com a ajuda do VAR. Aos 35 minutos ainda teve um cartão vermelho para Ayman Ashraf. O capitão do Al Ahly está expulso por entrada dura em Rony. Final de jogo: Palmeiras 2 x 0 Al Ahly.

A outra semifinal do Mundial de Clubes será disputada nesta quarta-feira (09) entre Chelsea e Al Hilal às 13h30. O time inglês é o grande favorito para encontrar o Palmeiras na decisão marcada para sábado (12) em Abu Dhabi.