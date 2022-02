Boletim confirma mais 21.245 casos e 96 óbitos por Covid-19 no Paraná

A Secretaria estadual da Saúde divulgou nesta quarta-feira (9) mais 21.245 casos confirmados e 96 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os números não necessariamente representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 2.127.632 casos e 41.345 óbitos pela doença.

Os casos confirmados são de fevereiro (18.105) e janeiro (3.069) de 2022; dezembro (6), novembro (2), outubro (2), setembro (12), agosto (2), julho (4), junho (2), maio (11), abril (1), março (4) e janeiro (7) de 2021; e dezembro (3), novembro (4), setembro (1), agosto (1), julho (2) e junho (7) de 2020.

Os óbitos são de fevereiro (76) e janeiro (16) de 2022 e setembro (2) e abril (2) de 2021.

INTERNADOS – 188 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados, todos em leitos SUS (81 em UTIs e 107 em enfermarias).

Há outros 1.410 pacientes internados, 510 em leitos de UTI e 900 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 96 pacientes. São 47 mulheres e 49 homens, com idades que variam entre 25 e 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 7 de abril de 2021 e 9 de fevereiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (25), Apucarana (11), Londrina (7), Ponta Grossa (6), Maringá (4), Foz do Iguaçu (4), Arapongas (4), Umuarama (2), Toledo (2), São José dos Pinhais (2), Paiçandu (2), Diamante D’Oeste (2) e Campo Mourão (2).

A Secretaria registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Três Barras do Paraná, Sarandi, Sapopema, Rolândia, Rebouças, Querência do Norte, Pranchita, Piraquara, Peabiru, Palmas, Nova Esperança, Morretes, Mangueirinha, Japurá, Imbituva, Goioxim, Douradina, Colorado, Chopinzinho, Centenário do Sul, Cascavel, Cambé e Ampére.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 9.989 casos de não residentes no Estado, sendo que 225 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo.

Confira as exclusões e correções de municípios no site da Sesa.