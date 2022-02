Policia realiza perseguição na rodovia entre Quarto Centenário e Goioerê e recupera veículo roubado

A equipe da Rotam realizava patrulhamento pelo município de Quarto Centenário, quando visualizou um veículo Sedan, de cor preta, aparentemente sendo um VW/Jetta; que ao ver a viatura o condutor do veículo começou a desenvolver alta velocidade, pulando quebra-molas na avenida Bandeirantes, sentido Goioerê.

A equipe fez o acompanhamento do veículo que entrou na rodovia PR 180 e continuou em alta velocidade. Foi solicitado apoio da equipe RPA de Goioerê para tentar abordar o veículo no trevo de acesso a cidade, próximo a cooperativa Copacol. No entanto, em um determinado ponto da PR 180 o condutor efetuou uma manobra e retornou sentido a Quarto Centenário.

A equipe continuou acompanhando o veículo, porém o condutor entrou em uma estrada rural e abandonou o Sedan, empreendendo fuga a pé por uma mata. Apesar da varredura que a equipe realizou no local, não conseguiram localizar ninguém.

No veículo abandonado, a equipe da Polícia verificou que havia um sistema de giroflex e o porta malas carregado com produtos provavelmente oriundos do Paraguai. Foi encontrado no interior do carro uma munição cal.9mm e um carregador 9mm sem munição. Ao verificar o emplacamento, não foi constatado ilícito, porém ao verificar o chassi, foi constatado que o veículo é produto de roubo.

Fonte: Tribuna da região