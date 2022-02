Cinco casos de estupros de menores são investigados em Nova Cantu

A pacata cidade de Nova Cantu foi sacudida com uma notícia estarrecedora essa semana. Informações dão conta de que em poucos dias, cinco casos de estupros contra crianças foram registrados na cidade. O caso chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar após diversas denúncias anônimas.

As vítimas seriam todas meninas menores de idade, sendo três com menos de 14 anos de idade e duas de 14 anos.

Em uma ação conjunta por meio do Conselho Tutelar, Polícia Militar de Nova Cantu, Polícia Civil de Campina da Lagoa e Ministério Público, todos os acusados foram identificados e denunciados à justiça. Eles deverão ser interrogados na delegacia que vai apurar todos os fatos.

As crianças vítimas dos abusadores estão recebendo acompanhamento psicológico. Uma representante do Conselho Tutelar, foi ouvida pela reportagem e lamentou a situação pela gravidade dos fatos.

“É uma coisa muito triste que aconteceu em nosso município, difícil de acreditar, mas que com o início das aulas presenciais é possível que tenhamos mais casos ainda em nossa cidade”, lamentou a conselheira, que orienta os pais e responsáveis, para que especialmente neste momento, conversem e orientem seus filhos. “Os pais devem ficar sempre atentos às mudanças de comportamento dos filhos”, alertou.

Denúncias ao Conselho Tutelar de Nova Cantu devem ser feitas por meio do telefone (44) 99169-4358, e para a Polícia Militar no 99133-1504, ou pelo aplicativo 190 PR.

Com Informações do site Tá Sabendo. com