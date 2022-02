Homem é preso por furto de chocolates em supermercados de Goioerê

A equipe da Policia Militar de Goioerê foi solicitada acionada e deslocou a um supermercados em Goioerê, onde haveria acontecido um furto e o autor teria sido detido pela equipe de segurança.

No local, os seguranças informaram que não é primeira vez que o homem foi flagrado furtando mercadorias.

Atento as câmeras de monitoramento os seguranças do supermercados flagram quando o homem saiu do estabelecimento comercial com cincos barras de chocolates, momento que foi detido pela segurança do supermercados que acionou a Polícia Militar.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que no dia 05/02/2022 , o mesmo homem havia sido flagrado pelas câmeras de monitoramento do local furtando diversas barras de chocolates, e nesta quarta-feira (09) o indivíduo retornou e estava saindo sem pagar cinco barras de chocolates.

O homem de 24 anos de idade, já conhecido no meio policial pela realização de furtos, encontrava-se bastante alterado, e foi encaminhado para o órgão competente, bem como os produtos, para fossem tomadas as medidas necessárias.

Fonte: Ubiratã Online com informações 7º BPM