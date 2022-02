Jovem morto no inicio do mês em Cascavel com golpes de tesoura é natural de Ubiratã

O achado de um cadáver no início da noite desta sexta-feira, 04 de fevereiro mobilizou equipes de segurança ao Bairro Universitário em Cascavel. O jovem estava com ferimentos que se assemelhavam a golpes de tesoura. O Instituto Médico Legal fez o recolhimento do corpo que estava em uma área de mata e após, Equipes da Delegacia de Homicídios realizaram levantamentos acerca do crime a fim de elucidar o ocorrido, identificar o autor e a vítima que ainda não havia sido reconhecida. Após o IML divulgar características do rapaz, chegou se a identificação da vítima. As informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta que o jovem tem 24 anos e é natural de Ubiratã. Ele foi identificado como sendo Matheus de Alencar Cassiano. A Delegacia de Homicídios (DH) segue nas investigações do caso. Fonte: Ubiratã Online