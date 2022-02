Mulher se oferece para fazer oração e furta R$ 600 de morador em Quarto Centenário

Um morador de Quarto Centenário foi vítima de um furto ao receber uma mulher em sua casa para fazer uma oração. O homem relatou que a mulher à porta de sua casa e se ofereceu para fazer uma oração para ele. Acreditando que era um ato de fé, o homem recebeu a mulher em sua casa.

No entanto, enquanto estava no interior da residência, a mulher distraiu o morador e furtou a quantia de R$ 600,00 em dinheiro. As informações são do site Goionews.

O homem somente percebeu que tinha sido vítima de um furto durante a oração, depois que a mulher foi embora de sua casa.

(Informações Goionews)