Vereador usa carro da prefeitura para viajar ao Paraguai e perde o cargo

Um vereador de Francisco Alves, no noroeste do Paraná, foi destituído do cargo de Presidente da Câmara Municipal. A medida foi decida pelos vereadores da Casa de Leis após votação, na quarta-feira (09), em sessão extraordinária.

Segundo a Câmara Municipal, a ação que motivou a perda do cargo ocorreu há cerca de quatro meses, quando Liomar Mendes Lisboa (PSB), conhecido como Cabelo do Povão, foi flagrado utilizando um carro da Secretaria Municipal de Saúde para viajar ao Paraguai.

Na ocasião, que ocorreu no exercício interino do prefeito da cidade, o vereador não teve autorização para a viagem para fora do país.

A cidade conta com nove vereadores. Conforme a votação, sete deles foram favoráveis à perda do cargo.

Com a medida, o vereador Cione do Nascimento (PSDB) assumiu a presidência da Casa de Leis.

Lisboa disse à reportagem que continua como vereador da cidade e está com um mandado de segurança contra o jurídico da câmara e o atual presidente.

Fonte: RPC