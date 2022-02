Criança de 2 anos e 9 meses morre por Covid-19 em Toledo

Uma criança de 2 anos e 9 meses morreu na tarde de quinta-feira (10), por Covid-19, em Toledo.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a menina foi diagnosticada com Covid-19 no dia 01 de fevereiro, sendo atendida na UPA no dia 06, quando foi internada e transferida para a UTI pediátrica no mesmo dia.

Segundo a Secretaria de Saúde de Toledo, foi o primeiro óbito na faixa etária pediátrica no município de Toledo por conta da Covid-19. Ela ainda ressalta a importância da vacina para prevenir que casos como esse aconteçam novamente, já que a variante Omicron tem atingido a faixa etária pediátrica com mais facilidade.