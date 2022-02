Padre Dirceu é nomeado vigário de Corumbataí do Sul

A Diocese de Campo Mourão, com alegria comunica a nomeação do Pe. Dirceu Aparecido Sabino para Vigário Paroquial na Paróquia São Pedro de Corumbatai do Sul.

Como auxiliar do padre Gianny, atenderá pastoralmente a Comunidade Santa Edwiges de Bourbonia.

Até dia 31 de janeiro ele era vigário da paróquia Santo Antônio de Ubiratã onde ficou por 3 anos.