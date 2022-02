Bandidos suspeitos de roubo que terminou com morte de Lucas Correia são presos com fuzis e coletes balísticos

‘Fim da linha’ para três bandidos que acabaram presos pela polícia após um assalto na cidade de Cascavel. O trio é suspeito de integrar o grupo criminoso que ficou conhecido como “Piratas do Asfalto”. Recaem sobre eles também evidências da participação no assalto que terminou com a morte do morador de Mamborê, Lucas Correia da Silva, 25 anos, na semana passada durante assalto a família da namorada do jovem que são de Camina da Lagoa. O rapaz viajava com o sogro e a namorada ao Paraguai, onde fariam compras, quando o carro em que eles estavam foi alvejado por um grupo armado.

A polícia suspeita que eles possam ter participado de vários assaltos em rodovias da região de Campo Mourão, principalmente no eixo Juranda/Mamborê; Campo Mourão-Engenheiro Beltrão; e na região de Goioerê.

Com os criminosos, a polícia aprendeu coletes balísticos com emblemas da Polícia Civil, pistolas, celulares, fuzis 556, giroflex e bloqueador de comunicação. Os assaltantes acabaram atrás das grades após um assalto. A rápida ação policial culminou com a apreensão ainda de quatro carros e uma caminhonete, produtos de furtos e roubos, recuperados pelas Forças de Segurança.

“Nos últimos dois meses ocorreram dois roubos nas rodovias da região e em um desses houve um latrocínio em que eles são suspeitos de participação”, informou o capitão Figueiredo, da Polícia Militar.

O que levou a polícia a acreditar da participação deles no assalto que vitimou Lucas, é que um dos carros apreendidos tem as mesmas características do veículo utilizado pelos bandidos na ação que terminou com a morte do jovem. As investigações continuam para confirmação desta suspeita.

O assalto que terminou com a morte de Lucas aconteceu por volta de 4h45, no km-519 da rodovia BR-369, região do Bairro Lago Azul, em Cascavel, no dia 4 deste mês. O rapaz estava com seu sogro e a namorada em um veículo VW Gol. As vítimas viajavam de Campina da Lagoa com destino ao Paraguai quando foram surpreendidas pelos marginais a bordo de um Toyota Corolla.

De acordo com informações, os criminosos atiraram diversas vezes e ainda colidiram contra o carro em que elas estavam, forçando a parada. Na sequência, eles se aproximaram do veículo, dispararam novamente e deram voz de assalto. Em seguida o bando fugiu levando cerca de R$ 8 mil em espécie das vítimas.

Lucas, que estava no banco do passageiro, foi atingido com um disparo na região do tórax e morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O sogro do jovem, condutor do carro, e a namorada dele, que estava no assento traseiro, não ficaram feridos. O jovem estava de férias do trabalho, e estava na casa da namorada em Campina da Lagoa.

O delegado de Polícia Civil de Cascavel, Diego Valim, que coordena as investigações sobre o assalto, afirmou em entrevista à imprensa que os ladrões que cometeram a ação criminosa teriam informações privilegiadas repassadas por comparsas da cidade de Campina da Lagoa.

“Trabalhamos numa linha de investigação de que indivíduos da cidade de Campina da Lagoa pudessem já ter levantado informações e ter repassado para os criminosos daqui. É preliminar ainda, mas a gente acredita que os assaltantes não seriam de lá, mas sim daqui”, falou Valim.

Fonte: Catve