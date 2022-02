Homem é preso após invadir residência e agredir ex-mulher em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi acionada para comparecer na Rua Joaquim Ferreira Lúcio, no Jardim Primavera, onde a solicitante informou que seu ex-amásio teria invadido sua residência e a teria agredido com tapas no rosto, puxões de cabelo, além de ofensas verbais.

No local, a equipe visualizou o acusado, o qual demonstrava estar transtornado. Ele foi contido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

O Conselho Tutelar também foi acionado, haja vista os dois envolvidos terem um filho menor de idade.

Fonte: Ubiratã Online/11º BPM