Motorista bêbado foge com perna de motoboy arrancada em acidente no Paraná

Um motociclista de 25 anos teve a perna arrancada durante um acidente na noite de sábado (12) em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O motorista que causou o acidente não prestou socorro e fugiu com perna pendurada no carro. Ele foi localizado e preso em seguida pela Guarda Municipal.

O acidente ocorreu na esquina das Ruas Xavier da Silva com a Gonçalves Dias, por volta das 23h. O carro atingiu a moto e, como a colisão foi violenta, o motociclista teve a perna esquerda arrancada do joelho para baixo. Mesmo vendo a vítima muito machucada, o motorista não parou. Seguiu em fuga com o membro grudado em seu carro e derrubou a perna no chão quadras adiante, na Rua Desembargador Clotário Portugal. Pessoas encontraram o membro no meio da rua e acionaram a Guarda Municipal de Campo Largo.

O que o motorista do veículo não esperava é que não foi só a perna que ele deixou no meio da rua. A placa do carro dele também caiu no caminho. Graças a ela os guardas conseguiram localizar o veículo, um Fluence, parado na Rua Manoel Ribas. O condutor, de 31 anos, estava embriagado parado ao lado do carro e foi preso em flagrante.

O motoboy foi levado em estado grave ao Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, onde está internado.

Fonte: RicMais