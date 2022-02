Veículo é encontrado carbonizado, em Campo Mourão

Um veículo que aparenta ser um Fiat Uno foi encontrado carbonizado e abandonado em uma obra, às margens da rodovia BR 272, próximo ao conjunto Mendes, na saída para Farol, em Campo Mourão.

A Polícia Militar foi comunicada do fato neste domingo e ao chegar ao local encontrou o automóvel completamente destruído pelas chamas. Até as placas foram queimadas, impossibilitando a identificação do proprietário.

O veículo estava com a parte frontal dentro de um buraco, e a traseira levantada. A polícia vai investigar para tentar esclarecer o ocorrido, já que ninguém foi encontrado no local.

Foto e fonte: João Silvestrin/tasabendo.com