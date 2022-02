Homem é morto a facadas em Goioerê

Um homicídio foi registrado por volta das 17 horas desta terça-feira (15), no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Tupis, no Jardim Curitiba, em Goioerê. Valdir Aparecido Gonçalves, 51 anos foi morto com vários golpes de faca.

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, o autor e a vítima eram concunhados e já existia um desentendimento entre ambos, pois a vítima estaria se relacionando com a ex-esposa do autor do crime.

O homem estaria procurando Valdir pelas ruas de Goioerê, quando ao avistar a vitima, colidiu o veículo Palio que dirigia na motocicleta usada pela vítima. Após a colisão, houve uma discussão e o homem sacou uma faca desferindo vários golpes em Valdir, que caiu sem vida.

A equipe do Samu foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou no local a vítima já estava em óbito.

O homem abandonou o veículo em uma rua nas proximidades e fugiu, tomando rumo ignorado. A Policia Militar realizou diligencias no intuito de localizar o autor, porém ele não foi encontrado.

O corpo de Valdir foi recolhido pelo IML de Campo Mourão. A Polícia Civil investiga o crime.