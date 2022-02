Vereadores de Mato Rico Instalam CPI Para Investigar Supostas Irregularidades no Município

A câmara de vereadores de Mato rico aprovou, por 5 votos a 4, no dia 07 de fevereiro, primeira sessão do ano de 2022, a criação de uma CPI, comissão parlamentar de inquérito, para apuração de supostas irregularidades que teriam sido cometidas na administração municipal. Os objetivos iniciais são a apuração de pagamentos indevidos a CPFs, sem comprovação da prestação de serviços, também abastecimento irregular de veículos antes da realização de licitação.

TRABALHOS DA CPI

Os trabalhos da CPI, serão feitos em sessões separadas das sessões ordinárias da câmara, com a votos favoráveis dos vereadores, Danilo, Dominguinho, Tatu do Pátio, Edivaldo e Zezinho da saúde e votos contrários dos vereadores, Vanderlei Bini, Marcelo Rak, Michel e João chimura. A publicação da instauração da CPI foi feita nesta terça-feira, 15 de fevereiro, após as indicações de três membros, em 5 dias serão definidos o Presidente, Relator e Membro da comissão.

PODERES DA CPI

As CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Isso significa que a CPI pode convocar indiciados para prestar depoimento, ouvir testemunhas, requisitar informações e documentos sigilosos e determinar novas providências. Além disso, podem quebrar o sigilo bancário, fiscal e até o sigilo telefônico de indiciados.

Quando terminados os trabalhos da comissão, é apresentado um relatório final, dependendo do caso, pelo envio das investigações pelo Ministério Público, órgão que se encarregará de responsabilizar eventuais infratores nas esferas civil e criminal.

Confira abaixo a votação, para criação da CPI:

Fonte: Novo Cantu