Adolescente é encontrado morto em Ubiratã

Um adolescente identificado pelas iniciais W. K. D. de aproximadamente 14 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (17) em Ubiratã.

Informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que o jovem estaria com varias perfurações pelo corpo, aparentemente feitas por arma branca (faca).

Moradores informaram à Polícia Militar de Ubiratã que o crime teria ocorrido por volta das 5h30 da manhã, quando foram ouvidos gritos de socorro.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para colher informações e iniciou as investigações do caso. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão, para exame de necropsia.

O corpo foi encontrado na Avenida Raimundo Soares do Nascimento, no Jardim São Vicente.

Fonte: Ubiratã Online com informações da Policia Militar