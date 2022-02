Homem procura a PM após encontrar animal abatido em sua Propriedade Rural em Ubiratã

Um homem procurou o Destacamento da Policia Militar em Ubiratã, por volta das 14h30 dessa quarta-feira (16) para relatar que haviam abatido um animal em sua propriedade rural e deixaram apenas a cabeça no local.

Segundo a vítima, o fato ocorreu há alguns dias, quando um funcionário chegou no local e verificou que a porteira estava aberta e havia grande quantidade de sangue. Ainda conforme o relato, a cabeça do animal estava jogada no pasto.

Fonte: 11º BPM