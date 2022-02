Quatro pessoas morrem em tiroteio por disputa de terra no Paraná, veja vídeos do tiroteio

A morte de quatro pessoas foi registrada na manhã de terça-feira (15 ) na Linha Coqueiro, interior de Bom Jesus do Sul, no sudoeste do Paraná.

No vídeo feito no local, é possível ver que havia cerca de sete pessoas na estrada. É possível ouvir uma das vítimas falando “você quer me matar?”. Depois disso, outro dos envolvidos diz “chama a polícia”, logo em seguida iniciam os disparos. Desde o início do tiroteio é possível ouvir mais de 30 disparos, um dos envolvidos diz “Para, chega, chega!”.

Uma vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira e devido a gravidade dos ferimentos foi transferida ao Hospital de Francisco Beltrão, no entanto, não resistiu. Outra vítima foi atingida na perna, mas não corria risco de morte.

O Delegado de Polícia Civil, Emerson Ferreira, apura os fatos para dar início às investigações, porém adiantou que os crimes ocorreram devido a disputa judicial por terras. A Polícia Militar realizou a segurança da área. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos. O motivo da discussão é uma terra onde aconteceu o tiroteio, que está sendo discutida no judiciário, entre um comerciante e um agricultor da cidade. Quatro pessoas, duas pessoas de cada lado, morreram no confronto. Outras imagens gravadas na troca de tiros em Bom Jesus do Sul estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Os vídeos estavam nos celulares das pessoas que discutiram, sendo que quatro morreram, nesta terça-feira (15).

Homens armados estão discutindo sobre a terra que é alvo de disputa judicial. Em um dos vídeos uma mulher falava, ela para de gravar durante o tiroteio. Ela é uma das vítimas que morreu no local. Outra cena: homens gravaram a chegada na propriedade.

Atenção as cenas são fortes:

Fonte: Catve/Novo Cantu