Duas mulheres são mortas, decapitadas e estupradas no Paraná; homem e adolescentes são suspeitos dos crimes

A Polícia Civil de Piraí do Sul, nos Campos Gerais, encontrou na tarde desta quinta-feira (17) os corpos da adolescente Luana Lopes Teles, de 17 anos, e de Cintia Marques da Silva, de 23 anos. De acordo com a corporação, o desaparecimento das duas foi informado na noite do último sábado (12).

Corpos foram encontrados sob galhos e folhas na área rural de Piraí do Sul — Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o delegado Jairo Duarte de Camargo, nesta quinta a polícia teve acesso a imagens de um posto de combustível nas margens da PR-151 que registraram o momento em que as duas jovens entram em um carro.

A polícia, então, conseguiu localizar o veículo e o dono dele, um homem de 24 anos, na área rural da cidade, próximo ao bairro de Brotas.

O homem foi localizado junto de um adolescente de 13 anos, que também aparece nas imagens do posto de combustível. Levados para a delegacia, de acordo com a Polícia Civil, o adolescente disse que ele e o homem mataram as duas mulheres.

O jovem disse que o irmão dele, de 17 anos, também teria participado do crime. O adolescente de 17 anos não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

Onde os corpos estavam

Segundo a Polícia Civil, o adolescente de 13 anos mostrou o local do crime e onde os corpos estavam. De acordo com ele, as jovens foram mortas com golpes de faca e tiros, e que as duas também foram abusadas sexualmente.

Corpos foram recolhidos pelo IML e devem ser periciados — Foto: Divulgação/Polícia Civil

A corporação informou que os corpos estavam juntos, em uma mata perto do Morro da Onça, sob folhas e galhos, e que as duas cabeças das jovens foram encontradas enterradas, a cerca de 30 metros.

Ainda segundo a polícia, os corpos estavam com marcas de tiro na cabeça, no peito e nas costas. O local foi periciado e os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Suspeitos conheciam as vítimas

A Polícia Civil disse que os suspeitos já conheciam as vítimas e que todos são moradores de Piraí do Sul.

A motivação do crime está sob investigação, mas, por enquanto, o delegado que conduz o caso descarta a prática do feminicídio.

O homem de 24 anos está preso na delegacia de Piraí do Sul e o adolescente de 13 anos foi apreendido e deve ser encaminhado ao Centro de Socioeducação Regional de Ponta Grossa (Cense).

De acordo com a polícia, o adulto tem várias passagens pela polícia por porte de arma de fogo, tráfico de drogas, entre outros crimes. Também segundo a corporação, ele negou o crime e ficou em silêncio a maior parte do tempo.

A Polícia Civil informou também que ainda aguarda laudos periciais, mas que o adulto deve responder por homicídio qualificado (meio cruel e motivo fútil), por crime sexual; e ainda por vilipêndio e ocultação de cadáver.

O adolescente deve responde por ato infracional análogo a crime de homicídio, ao crime sexual, ao vilipêndio de cadáver e à ocultação de cadáver.

Fonte: G1