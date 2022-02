Motorista tenta ultrapassagem e causa acidente entre dois veículos na BR 369

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado por volta das 22h00 desta sexta-feira (18), no KM506 da BR 369 na altura do Bosque São Cristóvão em Corbélia.

Várias equipes de socorristas foram acionadas para prestar atendimento no local, sendo SAMU e Defesa Civil de Corbélia e equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel com caminhão ABTR e Ambulância do Siate.

No local foram atendidas e encaminhadas duas pessoas, e uma criança com sua mãe foram avaliadas mas recusaram encaminhamento.

Segundo populares que passavam no local na hora da colisão, os dois veículos, sendo um Celta e um Ônix seguiam no sentido a Corbélia quando um terceiro veículo tentou uma ultrapassagem sem sucesso vindo a tirar os dois da pista, e que posteriormente caíram às margens da rodovia. O veiculo que teria causado o acidente evadiu-se do local.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local registrando a ocorrência.

Fonte: Portal Corbélia