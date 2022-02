Motociclista de 56 anos morre após sofrer queda em Nova Aurora

Um homem de 56 anos identificado como Evair, morador de Nova Aurora, morreu na noite do último sábado (19), após sofrer uma queda com uma moto Honda BIZ 125, placa de Nova Aurora, na PR-180 proximidades do clube Campestre. Ele conduzia a motocicleta sentido Comunidade de Palmital a Nova Aurora.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online é de que o homem provavelmente tenha perdido o controle da direção, ocasionando a queda.

As equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados por populares que avistaram o homem caído na via, porém só puderam constatar o óbito. A Policia Rodoviária Estadual de Assis Chateaubriand, atendeu a ocorrência.