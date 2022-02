BPFRON apreende droga, arma e munições em ônibus na BR 369

Na madrugada de domingo (20/02) policiais militares do Pelotão de Operações com Cães do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira patrulhavam a BR 369, cidade de Corbélia-PR, durante Operação Hórus, quando abordaram um ônibus que teria destino a cidade de São Paulo. -SP.

Os cães de faro do BPFRON indicaram a presença de ilícitos em três bagagens. Nelas foram encontrados tabletes de substância análoga a maconha totalizando 27,400 kg, um pistola, 50 munições e um coldre em meio a brinquedos que estavam nas malas. A passageira proprietária das bagagens foi detida e encaminhada com os materiais apreendidos para a delegacia da Polícia Civil de Cascavel-PR.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do PPIF – Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI – PR que busca integrar e articular ações de segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.

